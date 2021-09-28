Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 сентября 2021 года: Минздрав обновил список мест для вакцинации, а в Pfizer дали прогноз об окончании пандемии

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 сентября 2021 года: Минздрав обновил список мест для вакцинации, а в Pfizer дали прогноз по поводу того, когда закончится пандемия. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 27 сентября, за сутки в стране зарегистрировали новых 1946 пациентов с COVID-19 – Учитывая, что накануне были выходные, когда активность по выявлению снижается, эту цифру можно назвать немалой. Выписаны из больниц за сутки 1266 человек. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 532 тыс. 149 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 514 тыс. 561 пациентов.

Сообщается о десяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже перевалило за четыре тысячи. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 4 тыс. 102 пациента.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немножко замедлились, это произошло после третьей волны. Сейчас число ежедневных случаев – около 452 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 7,5 тысяч. Рекордсмен – Россия - там за сутки от коронавируса умерло 805 человек. Дальше идут Мексика, Иран и Малазия. А всего в мире от ковида уже умерли 4,76 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, России и Перу. Ситуация у наших западных и южных соседей выровнялась, впрочем в Польше от ковида уже умерли 75 572 человек, в Литве – 4 930 (там сейчас третья волна), в Латвии – 2 689 (там сейчас вторая волна), в Украине – 55 720 человек (там третья волна).

Телеведущую Ларису Гузееву привезли в больницу с коронавирусом

По информации «Комсомольской правды», ведущая программы «Давай поженимся» помимо теста прошла компьютерную томографию легких. Также сообщается, что врачи дали ей успокоительное, так как обнаружили у заслуженной артистки России «сильный стресс». Какой именно диагноз ей в итоге поставили, пока не уточняется.

При этом по информации некоторых российских СМИ, COVID-19 у Гузеевой все же выявили, но без опасного для жизни поражения легких. Температура у нее якобы повысилась всего два дня назад.

Ранее артистка опубликовала в своем Instagram фотографии из Крыма: она ездила на полуостров на косметические процедуры в одной из частных клиник. Что это были за процедуры, также неизвестно.

В магазинах, в метро, на вокзале и на предприятиях: Минздрав опубликовал актуальный список адресов, где можно привиться от коронавируса

На официальном сайте Министерства здравоохранения был опубликован актуальный список, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Информация на сайте Минздрава представлена по областям и содержит актуальные адреса, номера телефонов, а также ссылки на электронную запись на вакцинацию.

Привиться от коронавируса можно в магазинах, торговых центрах, поликлиниках, больницах, на вокзалах, в метро и на предприятиях: списки адресов по Могилевской, Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Минской областях и городу Минску.

Так, в Минске можно сделать прививку против COVID-19 на Комаровском рынке, в ТРЦ «Galleria Minsk», в торговом доме «Ждановичи», в ГУМе, ЦУМе, а также в метро на станции «Ковальская Слобода». Некоторые смогут привиться сразу на работе. Прививочные кабинеты также работают на «Атланте», МАЗе и «Интеграле».

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 сентября 2021 года: Минздрав обновил список мест для вакцинации, а в Pfizer дали прогноз по поводу того, когда закончится пандемия. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Биолог назвала повышающие риск смерти от коронавируса факторы

Ученые выявили факторы, которые увеличивают риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусе. Об этом рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

По их данным, прежде всего, на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Причем ген МАРТ оказывает влияние даже на последствия заболевания, включая неврологические осложнения.

Кроме того, на тяжести болезни сказываются также сопутствующие заболевания пациента.

– Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко, – уточнила биолог. Она добавила, что усугубить состояние человека могут внутрибольничные инфекции. Кроме того, серьезно рискуют не выкарабкаться из коронавируса курильщики.

В Pfizer дали прогноз по поводу того, когда закончится пандемия коронавируса

Возвращение к нормальной жизни произойдет в течение года после пандемии коронавируса, при этом могут понадобиться ежегодные прививки. Такой прогноз дал генеральный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла.

– Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок, – уточнил Бурла.

Он считает, что прививку от коронавируса, вероятно, людям придется делать каждый год.

– У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные, – добавил он.

Прогноз Бурлы о том, когда возобновится нормальная жизнь после пандемии, аналогичен тому, который дал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель.

– На этот день, я полагаю, через год, – ответил Бансель, когда его спросили о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

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