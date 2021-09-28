Размер накоплений определит работник, предприятие добавит не более 3%: в Беларуси появится добровольное пенсионное страхование. Вот что это и как работает

На пенсию белорусы теперь смогут копить и сами. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Накопительные пенсии для Беларуси не новинка, но и не самое распространенное явление. Пока в стране только две финансовые организации (по одной государственной и частной) предоставляют возможность копить на дополнительные к основной пенсии выплаты по старости. Вероятно, именно из-за незначительной конкуренции, а также высоких инфляционных ожиданий только каждый 20 занятый (или 5%) в экономике белорусский работник пользуется такой возможностью.

О введении нового механизма слухи ходили уже достаточно активно и давно. В марте 2020 года председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович в беседе с «Комсомолкой» выразил надежду, что вскоре пенсионную реформируют.

– Надеюсь, скоро произойдет реформирование нашей пенсионной системы, потому что ее нужно в корне менять. Но это долгий процесс.

И, в общем-то, предпосылки к этому были с экономической точки зрения. В стране доминирует солидарная система выплат пенсий. Занятые в экономике своими ежемесячными отчислениями обеспечивают нынешних пенсионеров. Учитывая старение населения, а также трудовую миграцию со временем может возникнуть определенный дисбаланс. Кстати, только в 2021 году на выплаты пенсий пойдет около 15 млрд рублей.

Размер накоплений определит работник, а предприятие добавит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так что накопительная система в том или ином виде была неизбежной. Вопрос заключался лишь в формате и сроках.

Работники будут сами определять размер отчислений

И вот свершилось: 27 сентября был подписан указ №367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Таким образом, с 1 октября 2022 года белорусам предоставляется право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10% от заработка. Параллельно работник будет отчислять традиционный 1% в бюджет Фонда социальной защиты населения. На бумаге получается, что к обычной пенсии человек сможет обеспечить дополнительные выплаты.

Согласно новому механизму, одновременно с работниками работодатели обязаны делать соразмерный взносам работников доплаты на накопительные пенсии из средств, которые обычно идут на уплату 28%-го взноса на ФСЗН. Однако, размер не должен превышать более 3%. То есть, если человек будет отчислять 2% от зарплаты, то столько же добавит организация. Решили откладывать 9% – работодатель добавит 3%. А вот в ФСЗН, который контролирует солидарный механизм пенсий, в таком случае пойдет 25% плюс 1% от работника. Получается, никакого дополнительного финансового бремени предприятия не почувствуют.

Пенсию выплатят равными долями, а собранные деньги будут инвестировать

Участвовать в новом механизме смогут практически все работающие белорусы. Исключение составят лишь те, кому до выхода на пенсию остается менее трех лет. Накопленные к моменту наступления пенсии деньги можно будет получать равными долями в течении 5 или 10 лет – по выбору человека. Можно ли будет по желанию забрать все средства одновременно, пока не сообщается.

Страховые резервы по накопительному пенсионному страхованию будут размещаться на счетах в банках и вкладываться в объекты инвестиций в общеустановленном для страховых организаций порядке. Проще говоря, средства будут капитализироваться.

Что интересно, новый механизм добровольного пенсионного страхования доверили РУСП «Стравита» - одной из двух белорусских организаций, уже занимающихся накопительными пенсиями. Вдобавок организацию обяжут ежемесячно перечислять в республиканский бюджет 0,5% от каждого страхового взноса – в гарантийный фонд по накопительному пенсионному страхованию.

В Минтруда не рассчитывают, что системой воспользуются все работники

Ранее в возможности новой системы прокомментировала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. По ее словам, новый механизм предлагается исходя из заинтересованности работников.

– Наша задача – чтобы каждый гражданин надеялся не только на государственную поддержку в виде государственной пенсии по старости, которую мы, как по законодательству положено, будем выплачивать в полном объеме в установленные сроки. Каждый человек должен быть заинтересован в повышении своего уровня и качества жизни в старости, – цитирует руководителя ведомства БелТА.

В Минтруда новые возможности называют «дополнительным финансовым бонусом, стимулом, который подтолкнет развитие добровольного пенсионного страхования. При этом за человеком сохраняются все пенсионные гарантии со стороны государства».

Узнали, как будет функционировать новая система добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Также Ирина Костевич признала, что существуют определенные риски касаемо возможного обесценивания средств. Поэтому, в Минтруда и не рассчитывают, что системой добровольного пенсионного страхования воспользуются все работники.

– Мы видим, что, скорее всего, интерес будет у тех людей, у кого осталось где-то 10 лет до пенсии. То есть те, у кого уже есть ориентиры, понимание того, что через какой-то короткий промежуток тебе надо задуматься о своем новом уровне жизни, – отметила министр.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Будущую систему на своей странице в Facebook прокомментировал экономист Лев Львовский. Он отметил, что правительство пытается решить проблему «нормальными методами, а не просто повышением пенсионного возраста, как раньше». И отмечает добровольность новации.

- При том, что ранее звучали слова и мнения, мол дополнительные пенсионные взносы могут стать обязательными, – отметил эксперт.

Параллельно Львовский задается вопросом об инвестициях нового пенсионного механизма.

– Возможно, средства будут инвестироваться на более развитые рынки: в РФ, Польшу, Германию, США. В целом возможностей много, но все еще важным вопросом является как и кем эти инвестиции будут регулироваться.

По словам Львовского есть и определенный нюанс, касающийся доверия к государственным институтам в целом.

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