Цвет музыки. МТС и BelonicaArt проведут обучающие занятия для незрячих с помощью устройства и приложения Lihtar

Итогом проекта станет выставка начинающих художников.

Для этого инициаторы проекта разработали специальное устройство и мобильное приложение Lihtar, которое считывает цвет и воспроизводит соответствующую мелодию.

Обучающие занятия проходят дважды в неделю. В течение нескольких месяцев ученики смогут освоить специальную технику рисования и расширить возможности восприятия окружающего мира. Устройство по распознанию цвета и мобильное приложение Lihtar позволяет незрячим людям получить представление о цветовой палитре с помощью музыки и таким образом научиться рисовать.

Участники проекта знакомятся с цветовой палитрой.

«Это как раз тот случай, когда технологии позволяют решать важные социальные проблемы. Благодаря разработке проекта BelonicaArt незрячие люди с помощью музыки и воображения смогут создавать собственные работы. Это прекрасная возможность открыть талант у человека, который по независящим от него причинам не мог этого сделать раньше. И что не менее важно, это помогает незрячим людям интегрироваться в общество, заниматься творчеством, отдыхать и работать», — отметили в компании МТС.

У каждого художника свой стиль.

«Мы рады, что наш проект привлекает внимание, и все больше незрячих людей могут заняться творчеством. Для каждого нашего ученика — это шанс выразить себя и найти поддержку среди единомышленников. А для некоторых рисование становится своеобразной терапией: любимое дело помогает получать новые эмоции и возвратиться к полноценной жизни», — считают создатели инициативы BelonicaArt Ирина и Сергей Бондарович.

Так создают свои картины участники проекта.

После завершения обучения будет организована выставка работ участников проекта. Все желающие смогут поддержать начинающих художников и приобрести работы, созданные в рамках партнерского проекта.