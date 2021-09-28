Снимать за $250-300 или покупать в кредит с платежом $600-800 в месяц: разбираемся, что выгоднее в Минске – арендовать или купить квартиру

Цены на жилье «разогревают» сами белорусы, которые ищут подходящие для инвестирования активы, чтобы сохранить свои деньги от инфляции, уже разогнавшейся до 9%. Ведь недвижимость – один из способов вложиться без риска потерять.

Самые популярные квартиры – однокомнатные. Более 30% всех продаж в Минске приходятся на них. Находим 124 объявления о продаже «однушек» в столице на Куфар Недвижимость. При средней площади таких квартир в новостройках (36-40 м²) их цена составит от 50 тысяч у.е. за голые бетонные стены до 60 тысяч у.е. за квартиру с хорошим ремонтом.

Вот квартира в свежем ЖК «Лайт» на улице Колесникова за 55700$. За эту цену вы получите жилье площадью 30 м² с базовым ремонтом, а также дополнительные «плюшки»: огороженную территорию, парковку для жильцов со шлагбаумом, крытую велопарковку, современную детскую площадку.

Есть варианты подороже, но с более качественной отделкой. Например, вот такая квартира-студия за 58900$, расположенная на улице Теслы в микрорайоне «Минск-Мир».

При средней ставке по кредитам, которая сейчас находится в районе 20%, за 10 лет переплата за такую жилплощадь составит около 23000$. Ежемесячный платеж будет от 1400 рублей в месяц в начале до 400 рублей в конце действия кредита.

Говоря иначе, за квартиру стоимостью 58000$ вы в итоге заплатите около 80000$, а отдавать каждый месяц придется по 550-600$.

А если снимать? Возвращаемся на Куфар Недвижимость и обнаруживаем, что за такие деньги возможна аренда в лучших новостройках или самом сердце столицы.

В 550 у.е. в месяц обойдется аренда квартиры, расположенной на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. Рядом Национальный художественный музей, Александровский сквер, ГУМ и многочисленные рестораны. В квартире сделан дизайнерский ремонт из качественных итальянских материалов, она укомплектована всей необходимой бытовой техникой, посудой и постельным бельем. Окна выходят в тихий дворик посольства Великобритании. Также за эту цену обещают респектабельных соседей и уборку раз в месяц.

Естественно, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в столице дешевле в два с лишним раза – 200-250$ в месяц. За эту цену на Куфар Недвижимость можно найти вполне комфортабельные варианты.

Например, за 230$ на Каменной горке сдают однокомнатную квартиру площадью 37 м² с неплохим ремонтом. До метро – всего 15 минут пешком.

Посмотрим еще один популярный сегмент – двухкомнатные квартиры. Они составляют около 30% всех продаж. Только в столице на популярной площадке объявлений сейчас выставлено более 3800 «двушек».

За цену до 70000$ при средней площади таких квартир 42-55 м² можно приобрести только «голый бетон», в который придется вкладывать деньги и силы. Если вы готовы отдать больше, то за 75000$-85000$ можно найти готовые к проживанию варианты.

Это может быть квартира в центре за 82000 у.е. в доме рядом с кинотеатром «Беларусь». В ней сделан хороший ремонт, есть мебель и бытовая техника.

Если вы – любитель новостроек, то посмотрите хороший вариант «евродвушки» в «Минск-Мире». Такой, как эта квартира за 79900$. Она продается с мебелью и бытовой техникой.

Вновь обращаемся к кредитному калькулятору и подсчитываем, что если приобретать в кредит подобное жилье, то переплата за 10 лет составит примерно 30000$, а ежемесячный платеж будет от 2000 рублей в начале действия кредита до 677 рублей в конце.

Если же арендовать, то за такие деньги доступны самые эксклюзивные как по расположению, так и по начинке варианты.

Например, вот такая квартира за 700$ в месяц недалеко от Академии наук. В доме есть подземный паркинг и консьерж.

А такую двухкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом и гардеробной можно арендовать еще дешевле – за 600$ в месяц.

Средний же ценовой диапазон за аренду двухкомнатной квартиры на Куфар Недвижимость находится в районе 400$ в месяц.

За эти деньги можно арендовать, например, квартиру в Масюковщине с хорошим ремонтом и полным набором бытовой техники.

Резюмируя, приходим к следующим выводам:

- недвижимость – прекрасный вариант для инвестиций, но только если у вас есть вся необходимая сумма или хотя бы ее значительная часть;

- при ставках по кредитам в районе 20% переплата может достигать внушительных сумм, которые почти невозможно будет отбить, сдавая квартиру в аренду;

- если вы не ищете оптимальный вариант для инвестиций, то сейчас – хорошее время для аренды.

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