«Соседка купила четыре куба поленьев за 480 рублей, мы нашли за 140, но дров в наличии нет»: в деревнях Минской области ищут дрова – привезти обещают через два месяца

С дровами вдруг возникла большая проблема. Фото: pixabay.com

Жителям деревень и садоводческих товариществ Минской области осенью 2021-го оказалось непросто купить дрова для отопления частных домов.

Дизайнер Екатерина из Минска переехала на время пандемии к отцу в частный дом в деревню в Пуховичский район. Работает на удаленке, да и домашним животным Кати на воле лучше, чем в квартире. А недавно они с отцом еще и куропаток разводить стали. Все вроде бы ничего, да с дровами вдруг возникла большая проблема.

- Год назад обрезки с пилорамы частника стоили нам 160 рублей за машину, а там примерно 7 кубов. Этого хватало на отопительный сезон, - рассказывает девушка. – В начале сентября я позвонила по знакомому телефону. Хозяин пилорамы сказал, что цена уже будет 200 рублей, но надо подождать. Ну ок, подумала я. Перезвонила через 10 дней – цена возросла до 220 рублей, но обрезки еще были лишь в перспективе, потому что пилорама стояла, не работала. Тут я слышу от соседки, что она купила 4 куба березовых дров. Но за сколько – аж 480 рублей! Дорого, но соседка счастлива, что с качественными дровами зимой не замерзнет. Еще одни соседи стали названивать по телефону человека с березовыми дровами – у него уже все выкупили.

В итоге, выяснилось: дрова вроде бы есть в Могилевской области, но их доставка оттуда в Пуховичский район Минщины станет аж в 350 рублей! Заоблачную сумму доставки называли и в Молодечненском районе.

Катя говорит, что звонила на базу в Солигорский район. Обрадовалась сумме, которую озвучили по телефону, - 140 рублей, но вот ответ о наличии дерева: «Сейчас ничего нет, звоните каждый день, вдруг будут».

- Короче, звоню – пока впустую.

Отец Кати прописан в деревне и поэтому по топливной книжке раз в год ему положен торфобрикет либо дрова не по кусачим ценам, но опять же есть свои «но»: оплата сейчас, а доставить обещают не раньше, чем через 2-3 месяца.

- Брикета у нас осталось совсем немного, на 2-3 недели всего. В прошлом году наш заказ по топливной книжке на брикет обслужили за 2 недели, очередей не было вообще. И мы очень надеемся на хорошую погоду, потому что если вдруг ударят холода… - многозначительно делает паузу девушка.

Как частное лицо журналист «Комсомолки» дозвонилась в Пуховичский филиал КУП «Миноблтопливо» с вопросом: «Что происходит в этом году с дровами?» На том конце провода специалист объяснила проблему так:

- В конце августа нынешнего года вышел нормативный документ по которому частникам не разрешили больше торговать дровами. В итоге все, кто обслуживался у частников, весь район, пришел к нам, поток желающих купить дрова значительно вырос. Сейчас мы возим дрова тем, кто выписал их в августе.

- А дрова-то есть?

- Дрова есть, физически колоть не успеваем. Так что оплачивайте, через два месяца точно привезем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проблемой дров озаботился и Комитет госконтроля Минской области, который требует от местных органов власти «принятия действенных мер по обеспечению населения топливом на отопительный сезон».

По информации КГК, на 30 августа 2021 года в 17 филиалах ГП «Миноблтопливо» было в наличии только 462 т торфобрикета и 5685 куб.м дров. Этого количества достаточно для удовлетворения 132 (7,6%) и 1160 (32%) поступивших от населения заявок. На конец августа торфобрикет отсутствовал в Березинском и Пуховичском филиалах ГП «Миноблтопливо».

Что касается запаса дров, то на 30 августа в Березинском филиале их хватало для выполнения 51 из 275 заявок, в Дзержинском – 99 из 255, в Пуховичском – 108 из 210, в Молодечненском – 44 из 91, в Червенском – 22 из 208 и т.д.

При этом Министерство лесного хозяйства Беларуси обозначило, что важным государственным проектом является создание новых и модернизация существующих производств по выпуску топливных пеллет из низкокачественной древесины и отходов деревообработки. В 2020 году уже заработало 7 новых производств годовой мощностью более 170 тыс. тонн. В 2021 году введено 3 завода в Ганцевичском лесхозе, Кобринском и Осиповичском опытных лесхозах. До конца года в отрасли появятся еще 3 новых аналогичных производства.

ЦИФРА

Предельная норма отпуска населению топливных брикетов по фиксированным розничным ценам на одно домовладение составляет 3,5 т, дров – 4,9 куб.м.

КСТАТИ

Министерство лесного хозяйства Беларуси сообщает, что за последние 60 лет лесистость республики выросла почти вдвое и достигла максимального значения за более чем 100 лет. Теперь она составляет 40%.

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