В августе 2021 года в Беларуси на работу приняли на 12 тысяч работников меньше, чем уволили

В августе, по сравнению с июлем 2021 года, количество работников, занятых в экономике страны, увеличилось на 500 человек Фото: Виктор ПАЖИТОК

Национальный статистический комитет опубликовал актуальные данные о том, что происходит на отечественном рынке труда. В августе в экономике Беларуси было занято 4 миллиона 271,7 тысячи человек – это примерно на 500 человек больше, чем в июле. Если сравнить с цифрами августа 2020 года, то тогда занятых было на 45 тысяч больше.

В августе 2021-го разница между числом уволенных и принятых на работу составила 12053 человека: первых было 94970, вторых – 82917.

Важно отметить, что в статистике Белстата не учитываются данные микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Фото: архив "КП"

Анализируя статистику труда в разных сферах экономики, можно сделать сразу несколько выводов. Максимальное количество увольнений - в сфере образования: в августе количество уволенных составило 22470 человек, принятых на работу - 15940. Разница – 6530 или без малого 30%. Впрочем, это характерно для данной сферы, ведь именно в августе заканчивается отработка распределений молодыми учителями, а также нередко педагоги именно в этом месяце меняют место работы.

Существенный отток кадров в августе случился в «сельском, лесном и рыбном хозяйстве»: уволили 13,5 тысяч работников, а на работу приняли чуть более 9 тысяч. Также в последний летний месяц на 12,3% сократилась занятость в сфере строительства: новое место работы здесь нашли 5222 специалиста, при этом число уволенных – почти 6 тысяч.

Самый статичный в плане динамики кадров сектор - горнодобывающая промышленность: уволили 324 работника, приняли на работу 187.

Теперь о тех сферах, где картина более благополучна. Однозначный лидер - сфера здравоохранения и предоставления социальных услуг. Здесь на работу приняли в полтора раза больше человек, чем уволили: 11672 принятых работника и 7631 уволенный. Кроме этого число принятых на работу на 8,4% превышает количество уволенных в профессиональной, научной и технической деятельности (1465 и 1351 соответственно).

Положительная динамика в секторе «информация и связь»: на работу здесь взяли 2184 человек – это на 84 больше, чем уволили (или +4%). Нельзя не отметить и еще один широкий сектор –«творчество», спорт, развлечения и отдых». В августе здесь приняли на работу на 1,5% больше сотрудников, чем уволили: 2028 человек против 1999.

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