Экс-президент будет пожизненно в ВНС, смертная казнь под вопросом, а референдум – не позже февраля 2022: что известно о новой Конституции Беларуси

Александр Лукашенко сказал, что уже есть проект Основного закона. Фото: БелТА.

28 сентября в Минске прошло обсуждение новой Конституции на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием президента Беларуси. Об изменениях в Основной закон страны упоминали не раз, в том числе и сам Александр Лукашенко. Но серьезнее всего заговорили после выборов 2020 года.

- Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. (…) Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу, - сказал Лукашенко в середине августа 2020.

И вот, в конце сентября 2021 года – новое обсуждение проекта, который можно считать практически окончательным. Хотя и этот проект пока с некоторыми вопросами. Разберемся по порядку.

- Можно констатировать, что есть вариант проекта нового Основного закона страны, - заявил Александр Лукашенко на заседании Конституционной комиссии, передает БелТА.

Референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года.

- Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года, - сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что есть и те, кто считает, что референдум и изменения не нужны. - Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали "перамен" и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены - это не ломка, не слом, а эволюционное развитие.

Расширенное заседание Конституционной комиссии прошло 28 сентября 2021 года. Фото: БелТА.

В Конституции будут учитывать и уроки событий 2020 года в Беларуси.

- Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют… Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям, - сказал президент.

Что известно о новом проекте?

В Конституции останутся главные принципы - суверенитета и территориальной целостности Беларуси, социальной защищенности граждан. «Но тут есть опасность скатиться к льготированию всего и вся. Вот этого допустить нельзя ни в коем случае», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Одно из важных предложений Конституционной комиссии касается политической системы, а именно – перераспределения полномочий президента, парламента и правительства. Комиссия предлагает сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия президента, парламента, правительства. И установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

- Конституционная комиссия предлагает внести изменения в 53 статьи Конституции, включить в Конституцию 14 новых статей, исключить 3 статьи, - сказал Миклашевич.

По его словам, не выработаны пока единые подходы по трем основным блокам. Первое - это состав и порядок формирования Всебелорусского народного собрания. А именно, нет единого подхода в том, как должны избираться делегаты ВНС. Но большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить действующий президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и Минского городского Совета депутатов, а также президент, прекративший исполнение полномочий, - пожизненно. Всего - 585 членов.

Второй вопрос – по поводу применения смертной казни. В Комиссии решили, что пока нецелесообразно вносить изменения в статью 24, так как для этого нужен референдум. Напомним. решение о том, чтобы сохранить смертную казнь, принимали именно на референдуме. Но некоторые члены КС предлагают отменить смертную казнь или изменить порядок ее применения. Возможно, речь идет о моратории.

Третий вопрос – поправки в статью 69 о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты. Такое право предлагается сохранить, но некоторые член КС против.

Конкституцию Беларуси принимали в 1994 году, потом трижды вносили изменения. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Что еще хотели изменить?

Поправки в Конституцию готовила Конституционная комиссия, но белорусы могли направить свои инициативы с 22 марта 2021, комиссия получила не менее 15 тысяч предложений.

Эти моменты остались за кадром на совещании с участием президента, но обсуждались раньше. Мы решили их вспомнить.

Так, в финальном проекте Конституции может появиться ограничение для президента: занимать эту должность можно будет только два срока. При этом потенциальный кандидат долен будет постоянно проживать в Беларуси 20 лет, а не 10, как сейчас. Президенту нельзя будет иметь двойное гражданство и постоянный вид на жительство, иметь счета или недвижимость за рубежом.

Некоторые полномочия президента хотят закрепить за правительством, расшить полномочия премьер-министра. Глава Совмина будет вносить президенту предложения по структуре правительства, назначать своих заместителей и министров, контролировать бюджет. Предлагали также ограничить законодательную функцию президента Беларуси, он не сможет издавать декреты, которые имеют силу закона. Президент не будет иметь права отменять акты правительства.

Генпрокурора будут назначать депутаты, а не президент, а правление Нацбанка сформируют сенаторы. Были предложения и о том, как формировать Центризбирком. Сейчас шесть членов ЦИК назначает президент, еще шесть - Совет Республики. Комиссия предлагает, чтобы и верхняя, и нижняя палаты парламента выдвигали по четыре кандидатуры и только две - президент.

Минимальный возраст депутатов хотели увеличить с 21 до 25 лет, а стаж проживания в конкретном регионе страны для избрания членом Совета Республики увеличить до 10 лет вместо нынешних 5.

Право голосования хотели вернуть людям, которые содержатся под стражей до приговора суда, например в СИЗО.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Конституция Беларуси была принята в 1994 году. В нее трижды вносились изменения - в 1995, 1996 и 2004 годах.

В последние годы Александр Лукашенко не раз говорил об изменениях в Основной закон. Так, 26 июня 2020 года он заявил, что в Беларуси пройдет референдум по поводу внесения изменений в Конституцию, поправки подготовят за два года.

Затем было сказано, что работа над новой Конституцией уже идет. Президент исключил возможность возвращения к Основному закону образца 1994 года. В середине августа 2020 Лукашенко уточнил, что новая Конституция новая нужна. А через полгода анонсировал возможные изменения и конкретные сроки. Планировалось, что в течение 2021 года подготовят проект новой Конституции, а в начале 2022-го его вынесут на референдум.

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