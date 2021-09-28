Одноклассники застрелившего сотрудника КГБ: «Трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок»

Андрей Зельцер занимался фехтованием и мог постоять за себя. Фото: instagram.

Трагедия случилась 28 сентября в Минске. В КГБ сообщили, что сотрудники КГБ «отрабатывали адреса, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В одной из квартир жилого дома по ним был открыт огонь на поражение – стреляли из ружья. Смертельное ранение получил сотрудник КГБ. Ответным огнем преступник был уничтожен. Тут же на телеграм-каналах государственного телеканала ОНТ появилось видео инцидента, снятое сразу с двух камер. Первая камера - силовиков. Видно, как они ломают дверь и врываются в квартиру. Вторая камера, судя по всему, лежит на полке перед зеркалом внутри квартиры. На ней виден парень с охотничьим ружьем, который стреляет.

Как удалось узнать «Комсомолке», стрелявший из ружья – 32-летний сотрудник крупной ИТ-компании EPAM Андрей Зельцер. У него осталась жена и ребенок. Как “Комсомолке” сказали одноклассники стрелка, трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок.

Напомним, в августе Лукашенко заявил, что глава EPAM Аркадий Добкин связан с иностранными спецслужбами и перечислял деньги на белорусские протесты. Глава EPAM Аркадий Добкин отреагировал на вчерашнюю критику Лукашенко: вот что он сказал

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