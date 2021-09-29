Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 сентября 2021 года: в Минздраве назвали условие для вакцинации беременных, Мальта открылась, Таиланд продлил карантин

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 сентября 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация с коронавирусом в Беларуси и мире

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения за 28 сентября, за сутки в стране зарегистрировали 1 955 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период времени выписаны из больниц после успешно проведенного лечения 1 469 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 534 104 пациентов с COVID-19.

Сообщается о 12 умерших за сутки, а за весь период распространения инфекции на территории страны число умерших уже превышает четыре тысячи. Точное их число сейчас, согласно официальной информации – 4 114.

По состоянию на 28 сентября с начала пандемии в мире зафиксировано 233 359 243 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 516 156 человек. Общее число смертей от COVID-19 в мире с начала пандемии составляет 4 774 144 человек, 28 сентября зафиксировано 8 623 случаев смерти. Больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в США – 2 587, в тройку лидеров по темпам распространения COVID-19 также входят Россия и Индия – 852 и 417 новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки соответственно.

В Минздраве назвали условие, при котором будут прививать против коронавируса беременных

Вакцинацию против коронавируса беременных женщин, а также в период грудного вскармливания будут проводить в соответствии с прилагаемыми к иммунобиологическому лекарственному средству документами. Здесь подразумевается инструкция по медицинскому применению с общей характеристикой лекарственного препарата.

В Минздраве также отметили, что обязательным условием для вакцинации беременных является отсутствие противопоказаний для вакцинации.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 сентября 2021 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мальта открыла границы для туристов, в том числе и белорусов, но есть один нюанс

Мальта откроет границы для туристов из Евросоюза, Шенгенской зоны и еще 52 стран мира с 23 сентября. Обязательное условия для путешественников – наличие полного курса вакцинации. При этом въезд на территорию страны по ПЦР-тесту возможен только в случае нетуристических целях поездки.

Власти Таиланда переносят отмену карантина для вакцинированных туристов еще на несколько месяцев

А вот власти Таиланда, наоборот, не спешат снимать карантинные ограничения. Ранее сообщалось, что любимые многими курорты, расположенные на территории страны, начнут пускать туристов с 1 октября 2021 года, теперь же стало известно, что снятие карантинных ограничений затягивается на несколько месяцев. Регионы для путешественников будут открываться поэтапно, полное снятие ограничений планируется к февралю 2022 года.

В США не впустят тех, кто привился Спутник V и некоторыми другими вакцинами

Власти США также готовятся к снятию ограничений – к ноябрю 2021 года. В США вскоре вступят в силу новые требования к въезжающим в страну. Согласно новым правилам, иностранцы должны быть вакцинированы только препаратами, одобренными ВОЗ либо американскими властями. Спутник V пока в этот список не входит.

Инфицированные COVID-19 теряют объем мозга, даже если болезнь протекала легко

У переболевших коронавирусом обнаружили снижение способности быстро обрабатывать информацию. Оказалось, что у людей, которые переболели, толщина серого вещества в лобных и височных долях несколько уменьшалась. Такие изменения нормальны, если происходят с течением времени по мере старения человека. Но у тех, кто перенес ковид, изменения были больше, чем должны соответственно их возрасту. Эффект отмечался и у тех, кто переболел легко, даже без госпитализации.

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