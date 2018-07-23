2018-07-23T09:22:07+03:00
Общество

В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс

Городской общественный электротранспорт стоял несколько часов
Григорий ГРИБОВ
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В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс. Фото: соцсети.В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс. Фото: соцсети.
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‍Сильный ливень около 20.00 22 июля, можно сказать, топил город в воде: некоторые улочки превратились в бурлящие реки, а ложбины и впадины - в озера. Светофоры на ряде перекрестков вырубило, а проезд по ним был затруднен высоким уровнем скопившейся воды, "плыть" по которой отваживались далеко не все автолюбители. Уровень воды достигал в некоторых местах 30-40 см.

В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс. Фото: соцсети.

В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс. Фото: соцсети.

Городской общественный электротранспорт стоял несколько часов. По городу передвигались редкие маршрутки и автобусы. Даже диспетчеры такси не принимали заявки на выезд или обещали забрать пассажира в течение часа. Дождь поутих только за полночь. И троллейбусы наконец смогли вернуться в автопарк, а заодно могли подъехать и застрявшие в городе пассажиры. Из-за разгула стихии - сильных гроз, дождей и усиления ветра - в ряде населенных пунктов отключено электричество. Восстановительные работы на линиях электропередачи аварийные мобильные бригады начали только сегодня ранним утром.

В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс. Фото: соцсети.

В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс. Фото: соцсети.

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