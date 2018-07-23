23 Июль 09:36 2018-07-23T09:54:57+03:00

Еще один автобус с белорусами попал в ДТП в Украине под Киевом. Фото: Nascja Mashchava.

В этот раз обошлось без жертв

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Пользователь Facebook Nascja Mashchava сообщила, что 23 июля в 135 километрах от Киева (вблизи населенного пункта Йосиповка) автобус с людьми вылетел в кювет. При этом автобус совершил движение через встречную полосу, так как попал в левый по ходу движения кювет.

По словам автора поста, водитель автобуса задремал. Жертв нет, говорится в публикации.

В комментариях к посту девушка рассказала, что в автобусе находилась группа детей, которая ехала на соревнования. За пассажирами отправили новый автобус. По данным очевидца, в автобусе находилось двое водителей, один спал, второй находился за рулем, но на ровном участке дороги и он задремал.