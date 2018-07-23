2018-07-23T12:39:38+03:00
Общество

Работники МЧС спасли из колодца отца и сына в Логойском районе

Парень проводил чистку колодца дренажным насосом
Григорий ГРИБОВ
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МЧС спасли из колодца отца и сына в Логойском районе. Фото: МЧС РБ.МЧС спасли из колодца отца и сына в Логойском районе. Фото: МЧС РБ.
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Около шести часов вечера в МЧС поступило сообщение с просьбой достать двух человек из колодца на территории частного дома в деревне Семково. Спасатели обнаружили на глубине 5 метров мужчину и его сына. Парень проводил чистку колодца дренажным насосом. Когда насос перестал работать, молодой человек спустился в колодец для того, чтобы починить насос, но потерял сознание. Его отец пытался помочь сыну, но выбраться из колодца не смог. Сотрудники МЧС спасли обоих. Они были доставлены в реанимационное отделение Логойской ЦРБ.

Специалисты говорят, что в колодцах могут скапливаться газы, поэтому лезть в них – небезопасно. Летом 2016 года в одном колодце погибло сразу шесть человек.

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