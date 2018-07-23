23 Июль 14:01 2018-07-23T14:15:21+03:00

Под Барановичами легковушка врезалась в микроавтобус – водитель уснул за рулем.

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В Барановичском районе 22 июля произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Около двух часов дня случилось ДТП на шестом километре трассы Р4 Барановичи - Ляховичи. Водитель машины Renaut уснул во время управления автомобилем и, выехав на встречную полосу, врезался в микроавтобус Fiat.

В результате инцидента пострадал 58-летний водитель легкового автомобиля, а также 38-летний пассажир. Они были доставлены медиками в Барановичскую областную больницу.