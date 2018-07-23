Под Барановичами легковушка врезалась в микроавтобус - водитель уснул за рулем
Пострадал 58-летний водитель легкового автомобиля, а также 38-летний пассажир
Под Барановичами легковушка врезалась в микроавтобус – водитель уснул за рулем.
Изменить размер текста:
В Барановичском районе 22 июля произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Около двух часов дня случилось ДТП на шестом километре трассы Р4 Барановичи - Ляховичи. Водитель машины Renaut уснул во время управления автомобилем и, выехав на встречную полосу, врезался в микроавтобус Fiat.
В результате инцидента пострадал 58-летний водитель легкового автомобиля, а также 38-летний пассажир. Они были доставлены медиками в Барановичскую областную больницу.