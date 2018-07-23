Под Зельвой нашли разбитый «Фольксваген» с телом человека

23 Июль 14:56 2018-07-23T14:57:37+03:00

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Разбитую машину с телом погибшего водителя случайный прохожий обнаружил через два дня после аварии, сообщает управление ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Смертельное ДТП произошло в Зельвенском районе 20 июля. Около 8 часов вечера неподалеку от деревни Голынка 67-летний житель Минска не справился с управлением, в результате чего "Фольксваген" вылетел в кювет. Мужчина погиб.

- В милиции о ДТП стало известно только 22 июля. Разбитый автомобиль был обнаружен в кустах случайными прохожими, недалеко от него находилось и тело водителя, - отметили в ГАИ.

Также выяснилось, что в момент аварии водитель был не один. Вскоре личность пассажира установили. 46-летний мужчина 21 июля обращался за помощью в больницу. Перелом ребер он объяснил падением с высоты. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии, а также странное поведение пассажира после нее.