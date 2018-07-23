2018-07-23T17:31:56+03:00
Общество

В Витебске рано утром эвакуировали почти сотню человек с двух вокзалов

Наталья ПАРТОЛИНА
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Два витебских вокзала "заминировал" телефонный террорист, его мотивы выясняются.Два витебских вокзала "заминировал" телефонный террорист, его мотивы выясняются.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Тревожный звонок поступил в милицию рано утром, в 4.06. Мужской голос произнес: «Вокзал заминирован!», и звонок оборвался. Какой именно из двух витебских вокзалов под угрозой, звонивший не сообщил, поэтому специальные службы выехали и на железнодорожный, и на автовокзал.

С вокзалов эвакуировали около сотни человек, 80 - с железнодорожного и около десяти - с автовокзала. До 5.50 на оба объекта никого не пускали. Обследовав здания, саперы и сотрудники правоохранительных органов не нашли ничего взрывоопасного.

Мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании, нашли в течение часа. Это оказалось несложно - он звонил со своего собственного мобильного. Впустить милиционеров в квартиру он отказался. Поэтому в его квартиру на четвертом этаже сотрудники правоохранительных органов проникли через окно.

- Задержанному 32 года. Он был трезв, но, предположительно, мог находиться под воздействием психотропных веществ. Взяты биопробы, устанавливаются мотивы его действий, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

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