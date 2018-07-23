За выходные на Брестчине утонуло двое детей и двое взрослых

23 Июль 16:56 2018-07-23T16:57:14+03:00

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На выходных 21-22 июля в Брестской области было жарко - люди потянулись к воде. К сожалению, в некоторых случаях отдых омрачился трагедией.

Днем 21 июля в Кобринском районе во дворе частного дома в пруду утонул годовалый ребенок. Водоем был огорожен забором с воротами на задвижке. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Известно, что семья не состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.

В тот же день в Пинском районе в реке Ясельда погиб 13-летний сельчанин. Подросток купался с друзьями. Зашел далеко от берега и начал тонуть. Друзья не смогли его достать

- Находившиеся рядом дети попытались достать своего друга, однако не смогли до него дотянуться, потому что он был на большой глубине, - рассказывает подробности Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Тело мальчика достали из воды водолазы МЧС. Он был единственным ребенком в семье, она тоже характеризуется положительно.

В воскресенье утонули двое взрослых. Один - в Березовском районе. Мужчина отдыхал на берегу канала ГРЭС в Белоозерске, выпивал. С разбега прыгнул в воду вниз головой. Ему стало плохо, 60-летнего ныряльщика из воды без сознания достал сын. Врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось. Установлено, что в месте, где он прыгал в воду, глубина около 1 метра.

В тот же день утонул 48-летний мужчина. Он вместе с братом купался на водоеме рядом с дачей в Брестском районе. Известно, что перед этим родственники выпивали.

По всем фактам проводятся проверки, назначены экспертизы.

- Напоминаем, что не следует купаться в неизвестных водоемах. Не отплывайте далеко от берега, объективно оценивайте свои силы. Воздержитесь от купания после употребления даже незначительно количества спиртных напитков. Не отпускайте детей купаться без сопровождения взрослых, обеспечьте постоянный контроль за детьми вблизи водоемов, - подытоживает официальный представитель УСК по Брестской области

Дмитрий Иванюк.