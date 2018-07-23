2018-07-23T16:57:14+03:00
Происшествия

За выходные на Брестчине утонуло двое детей и двое взрослых

Дети оказались без присмотра, а взрослые погибли после пьянки
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Печальные итоги жарких выходных - сразу 4 трагедии на водоемах.Печальные итоги жарких выходных - сразу 4 трагедии на водоемах.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

На выходных 21-22 июля в Брестской области было жарко - люди потянулись к воде. К сожалению, в некоторых случаях отдых омрачился трагедией.

Днем 21 июля в Кобринском районе во дворе частного дома в пруду утонул годовалый ребенок. Водоем был огорожен забором с воротами на задвижке. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Известно, что семья не состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.

В тот же день в Пинском районе в реке Ясельда погиб 13-летний сельчанин. Подросток купался с друзьями. Зашел далеко от берега и начал тонуть. Друзья не смогли его достать

- Находившиеся рядом дети попытались достать своего друга, однако не смогли до него дотянуться, потому что он был на большой глубине, - рассказывает подробности Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Тело мальчика достали из воды водолазы МЧС. Он был единственным ребенком в семье, она тоже характеризуется положительно.

В воскресенье утонули двое взрослых. Один - в Березовском районе. Мужчина отдыхал на берегу канала ГРЭС в Белоозерске, выпивал. С разбега прыгнул в воду вниз головой. Ему стало плохо, 60-летнего ныряльщика из воды без сознания достал сын. Врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось. Установлено, что в месте, где он прыгал в воду, глубина около 1 метра.

В тот же день утонул 48-летний мужчина. Он вместе с братом купался на водоеме рядом с дачей в Брестском районе. Известно, что перед этим родственники выпивали.

По всем фактам проводятся проверки, назначены экспертизы.

- Напоминаем, что не следует купаться в неизвестных водоемах. Не отплывайте далеко от берега, объективно оценивайте свои силы. Воздержитесь от купания после употребления даже незначительно количества спиртных напитков. Не отпускайте детей купаться без сопровождения взрослых, обеспечьте постоянный контроль за детьми вблизи водоемов, - подытоживает официальный представитель УСК по Брестской области

Дмитрий Иванюк.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли