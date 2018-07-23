В Лидском районе столкнулись Volkswagen и KIA. Пострадала маленькая девочка и трое взрослых

23 Июль 17:46 2018-07-24T09:47:09+03:00

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Минувшей ночью на трассе Минск - Гродно произошло ДТП, в результате которого пострадали трое взрослых и малолетняя девочка. Авария произошла в 23.30 на 171-м километре автодороги М6, вблизи деревни Цыборы Лидского района. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Минска, выехал за пределы дороги и врезался в дорожные ограждения. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу, по которой в это время проезжал автомобиль KIA, с которым произошло лобовое столкновение. Оба водителя, а также двое пассажиров автомобиля Volkswagen, в том числе и малолетняя девочка, с травмами госпитализированы в травматологическое и реанимационное отделения местной больницы. По предварительной информации, водитель Volkswagen 1969 года рождения, возвращавшийся с отдыха в Украине, выбрал небезопасную скорость движения. По факту ДТП проводится проверка.