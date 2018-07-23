В Минске братья украли более 200 пожарных рукавов

23 Июль 18:38 2018-07-24T09:49:09+03:00

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В милицию стали поступать заявления о краже пожарных рукавов из подъездов жилых домов Минска. В ходе расследования были установлены подозреваемые: братья 1975 и 1984 годов рождения. Мужчины нигде не работают, проживают в столице. Оба ранее были судимы: один - за кражи, второй - за хулиганство.

Пожарные рукава братья прятали в гараже. Затем краденые вещи подозреваемые продавали на рынках. Среди покупателей были преимущественно фермеры, которые далее использовали их для самодельной системы орошения. Сначала за один рукав братья запрашивали 20 рублей, но с ростом спроса их стоимость возрасла. Ориентировочный ущерб составляет более 5000 рублей, рассказали в ГУВД Минского горисполкома.

Злоумышленников задержали. Они находятся в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Беларуси - кража. Им грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ареста, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.