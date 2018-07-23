Врач продавал психотропные таблетки, которые выписал на своего пациента

23 Июль 19:44 2018-07-24T09:50:54+03:00

Фото с сайта ГКСЭ Врач пытался продать психотропы, которые выписал на своего пациента

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Милиция изъяла у 38-летнего врача частного учреждения таблетки, которые содержат опасное психотропное вещество диазепам. Его наличие в таблетках подтвердили эксперты Государственного комитета судебных экспертиз.

По версии правоохранителей, мужчина, используя свои служебные полномочия, выписал рецепт на приобретение таблеток на одного клиента, который на тот момент проходил курс лечения. Но в аптеке врач приобрел их сам.

Наркоконтроль задержал злоумышленника, когда тот ожидал покупателя товара. У мужчины обнаружено и изъято 20 таблеток диазепама.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов"), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, - пояснил заместитель начальника КМ УВД администрации Фрунзенского района Минска Вадим Гриб, сообщается на сайте ГКСЭ.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.