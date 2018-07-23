2018-07-24T09:52:39+03:00
Общество

В Минской области будут через интернет контролировать работу сельхозтехники

На трактора установят датчики слежения
Надежда СЕРГЕЕВА
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На Минщине начнут контролировать работу сельхозтехники через интернетНа Минщине начнут контролировать работу сельхозтехники через интернетФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Датчики позволят провести анализ загрузки трактора, оценить его работу, отметить, сколько часов он был в поле, какой объем работы выполнил, имели ли место простои и несанкционированный слив топлива.

- С помощью датчиков слежения, установленных на двигателях тракторов, будем в онлайн-режиме наблюдать за вспашкой, то есть подготовкой почвы под сев озимых культур. Программу установят на компьютер уже 24 июля, так что в ближайшее время сможем лично из Минска отслеживать работу каждого района области, - сообщил belta.by начальник управления механизации и инвестиций комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев.

Внедрение такого ноу-хау стало возможным благодаря появлению новых тракторов в хозяйствах области: всего планируется закупить 150, из них 44 уже поступили в распоряжение аграриев.

Также в текущем году парк зерноуборочной техники региона пополнится 150 девятикорпусными оборотными плугами (из них 9 уже на предприятиях). В этом году в области появилось 64 новых кормуборочных комбайнов и 100 зерноуборочных.

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