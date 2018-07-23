2018-07-24T09:53:38+03:00
Общество

Пинчанина, который пошел выносить мусор и пропал, нашли в Бресте

Родственники забрали его домой
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Пинске парень вышел выбросить мусор и пропал. Фото: ПСО "Ангел"В Пинске парень вышел выбросить мусор и пропал. Фото: ПСО "Ангел"
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17 июля около четырех часов дня Роман Токарев вышел выбросить мусор и домой не вернулся. Около недели 31-летнего пинчанина искали милиция, волонтеры и родственники. Сегодня, 23 июля, стало известно, что молодой человек найден.

Как ранее сообщалось, у него невнятная речь, проблемы со зрением, также он хромает на одну ногу. Но несмотря на это каким-то образом ему удалось попасть в Брест. Неравнодушные граждане нашли его на железнодорожном вокзале и сообщили в милицию.

- Сотрудники милиции патрульно-постовой службы Брестского УВДТ несли патрулирование, когда к ним обратились граждане. По схожим приметам личность мужчины была установлена и его доставили в дежурную часть. Им оказался разыскиваемый Токарев Роман, - сообщил сайту varjag.net официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

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