2018-07-24T09:54:58+03:00
Спорт

Леонид Якубович откроет ЧМ по вертолетному спорту на аэродроме "Липки"

Открытие пройдет 24 июля
Надежда СЕРГЕЕВА
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Леонид Якубович откроет чемпионат мира по вертолетному спорту на аэродроме ЛипкиЛеонид Якубович откроет чемпионат мира по вертолетному спорту на аэродроме ЛипкиФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В соревнованиях будут участвовать около 36 экипажей из разных стран. Беларусь выставила на вертолетный чемпионат семь экипажей.

Участникам ЧМ предстоит соревноваться в развозке грузов, навигации, параллельном полете на точность и командной эстафете, а также в фирменной дисциплине - слаломе, когда из парящего вертолета нужно спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки, пронести через ворота и поставить на стол.

- Леонид Якубович вместе с мастером спорта СССР по вертолетному спорту, бронзовым призером чемпионата СССР и серебряным призером чемпионатов России по вертолетному спорту Гарри Георковым на Ми-2 примет участие в открытии чемпионата мира завтра на аэродроме "Липки", - рассказал генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта Антон Быстров.

Вертолет прославленного пилота продемонстрирует зрителям фигуры пилотажа "воронку на хвосте", боевые развороты, а также проход над землей на высоте 2 - 3 метров, пишет belta.by.

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