2018-07-24T09:40:18+03:00
Спорт

Домрачева попала в небольшое ДТП в Минске

Биатлонистка хотела заехать во двор, но наехала на столбик
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Домрачева попала в мелкое ДТП. Фото: euroradio.fmДомрачева попала в мелкое ДТП. Фото: euroradio.fm
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Мелкое ДТП случилось вечером 23 июля, когда известная белорусская биатлонистка пыталась заехать во двор за универсамом «Центральный» через арку со стороны Октябрьской площади, сообщает Euroradio.fm. Недавно там установили болларды (дорожные столбики), о чем, видимо, Домрачева не знала.

Автомобиль BMW X6 Домрачевой подарили на день рождения шесть лет назад. Сообщалось, что подарок она получила от федерации биатлона, спонсоров, болельщиков и автокомпании BMW.

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