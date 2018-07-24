2018-07-24T09:56:52+03:00
Общество

Погода в Беларуси на 24 - 29 июля: до 31 тепла, дожди и грозы

На сегодня, 24 июля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Полина СВЕТЛОВА
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Всю неделю будут греметь грозыВсю неделю будут греметь грозыФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Днем почти по всей стране прогремят грозы, местами пройдут сильные ливни, ожидается шквалистый ветер. Об этом сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Объявлено штормовое предупреждение. Днем температура воздуха прогреется до 22 - 28 градусов.

В среду, 25 июля, погода будет примерно такой же: снова ожидаются дожди и грозы, а максимальная температура днем останется на отметках 22 - 28 градусов тепла.

В четверг, 26 июля, местами прогремят грозы и пройдут дожди. Воздух прогреется до 21 - 28 градусов.

В пятницу, субботу и воскресенье температура поднимется аж до 30 - 31°C. Но не обойдется без дождей и гроз.

Не забывайте брать с собой зонт!

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