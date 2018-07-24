Сегодня Георгий Колдун разыграет 58-ю квартиру от «Евроопт»

24 Июль 10:11 2018-07-24T11:07:35+03:00

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Кому сегодня улыбнется удача? Мы узнаем через несколько часов, когда определятся победители 78-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Судьбу главного приза - квартиры в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, 10 - поможет определить популярный белорусский певец и телеведущий Георгий Колдун. Цена такого жилья - около 125 тыс. рублей, или $63 тыс. в эквиваленте. И это будет уже 58-я квартира от «Евроопт»!

Стоимость квартиры в этом доме, которую разыграют в 78-м туре - 63 тысячи долларов

А счет автомобилей, выигранных покупателями этой торговой сети, уже перевалил за две сотни! На кону в 78-м туре 217, 218, 219, 220 и 221-й автомобили - стильные кроссоверы «Хендэ Крета» стоимостью почти 34 тыс. рублей ($17 тыс. в эквиваленте) каждый. А еще будет разыграно более 20 000 денежных призов!

И еще пять счастливчиков станут обладателями пяти новеньких внедорожников

Как решается судьба таких роскошных призов? Смотрите сегодня в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальных группах «Евроопт» в социальных сетях. Начало - в 18.20. А если будет возможность, приходите к этому времени в ТРЦ «Е-Сити» на ул. Денисовской, 8 в Минске, где и будет проходить розыгрыш.

Удачи всем, кто в игре!