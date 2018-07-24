2018-07-24T19:21:45+03:00
Общество

Кто выиграл 58-ю квартиру от «Евроопт» и пять автомобилей «Хендэ Крета»?

Все главные призы - женщинам! Только что стали известны победители 78-го тура игры «Удача в придачу!»
Раиса ЮДИНА
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Квартиру в этом доме в престижном районе столицы выиграла жительница городского поселка Лельчицы Гомельской области!Квартиру в этом доме в престижном районе столицы выиграла жительница городского поселка Лельчицы Гомельской области!
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Квартиру в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, 10 выиграла Светлана Демидовец из г.п. Лельчицы Гомельской области. Судьбу главного приза ценой более 60 тыс. долларов определил популярный белорусский певец и телеведущий Георгий Колдун.

Пять новых стильных автомобилей «Хендэ Крета» выиграли минчанки Ирина Соколовская и Виктория Степуро, Ольга Романович из Молодечно, Александра Майсюк из Гродно и Валентина Вечерская из Жодино. Кроме того в «Удача в придачу!» были разыграны более 20 000 денежных призов!

Уже в следующий вторник будут разыграны призы 79-го тура. Если вы в игре – запасайтесь игровыми кодами и используйте свой шанс на удачу. А если вы только сейчас решились присоединиться, то у вас достаточно времени, чтобы и зарегистрироваться, и собрать игровые коды! Победителем может стать каждый участник!

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