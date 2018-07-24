Кто выиграл 58-ю квартиру от «Евроопт» и пять автомобилей «Хендэ Крета»?
Квартиру в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, 10 выиграла Светлана Демидовец из г.п. Лельчицы Гомельской области. Судьбу главного приза ценой более 60 тыс. долларов определил популярный белорусский певец и телеведущий Георгий Колдун.
Пять новых стильных автомобилей «Хендэ Крета» выиграли минчанки Ирина Соколовская и Виктория Степуро, Ольга Романович из Молодечно, Александра Майсюк из Гродно и Валентина Вечерская из Жодино. Кроме того в «Удача в придачу!» были разыграны более 20 000 денежных призов!
Уже в следующий вторник будут разыграны призы 79-го тура. Если вы в игре – запасайтесь игровыми кодами и используйте свой шанс на удачу. А если вы только сейчас решились присоединиться, то у вас достаточно времени, чтобы и зарегистрироваться, и собрать игровые коды! Победителем может стать каждый участник!