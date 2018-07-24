Водитель грузовика, виновный в ДТП с белорусами в Николаевской области, теперь под домашним арестом

24 Июль 11:07 2018-07-24T11:59:04+03:00

По предварительной информации, Volkswagen не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял справа от дороги. Фото: Вячеслав Аброськин.

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42-летний водитель грузовика, участник ДТП, в котором погибли пять белорусов, теперь должен по первому требованию являться к следователю, прокурору, следственному судье, сдать на хранение следователю паспорт для выезда за границу, не общаться с потерпевшими и свидетелями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, жуткая авария произошла 20 июля около пяти утра на 289-м километре автодороги Киев - Одесса. Белорусский рейсовый микроавтобус Volkswagen ехал по маршруту Одесса - Гомель, водитель не справился с управлением, и автомобиль столкнулся с грузовиком.

По информации полиции Николаевской области, грузовик стоял с правой стороны от проезжей части из-за неисправности. В результате автокатастрофы погибли 5 человек в автобусе, а еще 12 пассажиров были доставлены в районную больницу городского поселка Кривое Озеро Николаевской области.