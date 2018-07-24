Умерла 28-летняя футболистка сборной Беларуси

24 Июль 11:38 2018-07-24T11:57:31+03:00

Еще в субботу Юлия Борисенко провела полный матч за свою команду и забила гол

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В возрасте 28 лет в понедельник умерла футболистка команды «Зорка-БДУ» Юлия Борисенко. Она родилась в Таллинне, но выступала за сборную Беларуси. В 2011 году начала играть за клуб «Зорка-БДУ», затем в ее карьере было несколько сезонов в российской «Рязани», ФК «Минск». Зимой Юлия вернулась в «Зорку-БДУ».

- В нашей команде большое горе. Пришла печальная новость, что не стало футболистки «Зоркi-БДУ» Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость. Команда, руководство клуба и болельщики разделяют боль утраты родных и близких, -сообщается на странице клуба ВКонтакте.

Подробности смерти не уточняются.

Еще 21 июля Юлия отыграла полный матч за свою команду со «Славянкой» и отличилась забитым мячом. За свою карьеру она выиграла чемпионат (2015), Кубок (2010, 2015) и Суперкубок Беларуси (2010, 2015, 2016). С «Рязанью» становилась обладательницей Кубка (2014) и Суперкубка России (2013).

KP.BY выражает соболезнования родным и близким Юлии Борисенко.