2018-07-24T12:01:06+03:00
Общество

Минск входит в тройку самых популярных городов для российских туристов

Путешественники из России приезжают в среднем на два дня
Полина СВЕТЛОВА
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В Минск любят приезжать туристы из РоссииВ Минск любят приезжать туристы из РоссииФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Выяснилось, что в первую десятку городов, популярных у российских туристов, входят Баку (Азербайджан), Минск (Беларусь), Алматы (Казахстан), Ереван (Армения), Астана (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Душанбе (Таджикистан) и Ашгабад (Туркменистан).

Такие данные опубликовало аналитическое агентство "ТурСтат". По его данным, российские туристы приезжают в города СНГ летом примерно на два дня и тратят от $50 до $100 в сутки только на жилье и питание.

Самый популярный белорусский город для туристов - Минск. Но и в других городах есть много интересного. Пинск, Логойск, Ружаны, Коссово - это далеко не полный список мест, которые обязательно стоит посетить. Читайте наши репортажи «ПУТЕШЕСТВУЙ С "КОМСОМОЛКОЙ" ПО БЕЛАРУСИ!».

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