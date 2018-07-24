Таможенники в Бресте нашли в тайнике автомобиля почти сто кг распиленных рогов

24 Июль 13:23 2018-07-24T13:54:37+03:00

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Сотрудники Брестской таможни в республиканском пункте таможенного оформления Мокраны обнаружили в легковом автомобиле тайник с оленьими рогами, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Парень из Брестского района возвращался из Украины на «Фольксвагене». 21-летний молодой человек выбрал зеленый коридор - по нему можно ехать, если с собой нет запрещенных товаров или вещей, которые нужно декларировать.

Во время досмотра выяснилось, что автомобиль оборудован газобаллонной установкой, а в топливном баке спрятано 92 кг распиленных оленьих рогов. По предварительной оценке, они стоят больше 3,5 тыс. рублей. По закону такой товар нужно декларировать и сопровождать ветеринарным сертификатом.

Автомобиль изъяли до решения суда. За нарушение закона парню грозит штраф до 30 базовых величин (735 рублей) с конфискацией товара и автомобиля.