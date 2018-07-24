2018-07-24T14:22:12+03:00
Общество

Шуневич - о двойном убийстве в Бобруйске: «Основные моменты преступления - в поведении жертвы»

Министр внутренних дел рассказал журналистам подробности расследования жестокого убийства в Бобруйске
Полина СВЕТЛОВА
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Игорь Шуневич прокомментировал жестокое убийство в БобруйскеИгорь Шуневич прокомментировал жестокое убийство в БобруйскеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Игорь Шуневич прокомментировал преступление, которое произошло в Бобруйске 20 июля.

- Могу только сказать, что по своей сути это бытовое преступление, к сожалению, с тяжкими последствиями. Причиной происшествия был человеческий фактор. Есть такая наука виктимология - о поведении жертвы. Вот в этой части как раз и основные моменты преступления, - цитирует главу МВД belta.by.

По словам министра, есть вопросы и к сотрудникам милиции. Будет проводиться расследование, в том числе служебное, с точки зрения профилактики, контроля за поведением людей, которые ранее совершали преступления.

- Также не буду давать сегодня оценку оперативности реагирования, потому что на первый взгляд мы сделали все правильно: выбыли по соответствующим временным нормам, достаточно активно осуществляли поиск места происшествия. Но вы знаете, в силу чего не смогли попасть туда своевременно. Вместе с тем, полагаю, нам стоит еще раз задуматься, пересмотреть профессионализм выбывающих следственно-оперативных групп и возможность более эффективно предотвращать подобные правонарушения, - добавил Игорь Шуневич.

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