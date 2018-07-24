2018-07-25T18:06:42+03:00
Происшествия

В Минске выездной суд рассмотрел дело 11-летнего мальчика

Его направили в специальное учебно-воспитательное учреждение на два года
Полина СВЕТЛОВА
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На выездном заседании были и другие подросткиНа выездном заседании были и другие подросткиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Школьник не раз воровал чужое имущество и деньги. Сотрудники органов внутренних дел каждый раз проводили с ним индивидуальную профилактическую работу, его поведение рассматривали на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района столицы. Об этом сообщила Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД Минска.

- Воспитательные и разъяснительные беседы проводились и с родителями. К слову, мать подростка неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 9.4 («Невыполнение обязанностей по воспитанию детей») КоАП Республики Беларусь, - отметили в ГУВД.

Мальчика предупредили: если он систематически будет нарушать закон, его могут направить в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение.

Из-за того что мальчик продолжил воровать, комиссия по делам несовершеннолетних предложила все же направить его в специальное учебно-воспитательное учреждение.

На выездном заседании суда в Первомайском РУВД были и подростки, которые совершали похожие преступления, - с этими детьми тоже проводят индивидуальную профилактическую работу.

- На наглядном примере присутствующим показали, что может с ними произойти, если не начать исправляться. Суд Первомайского района г. Минска вынес решение о направлении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение на два года.

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