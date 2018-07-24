2018-07-24T16:15:00+03:00
Общество

В Пуховичском районе детские площадки привели в порядок только после прокурорской проверки

Из качелей торчали гвозди, песочницы заросли травой, у основания детских горок находились острые предметы
Полина СВЕТЛОВА
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Детские площадки отремонтировали только после того, как прокурор направил представление местным властямДетские площадки отремонтировали только после того, как прокурор направил представление местным властямФото: Мария РОЛЬСКИТЕ
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Во время проверки выяснилось, что многие детские площадки в районе давно нуждаются в ремонте, замене изношенных и дефектных деталей, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В некоторых случаях на качелях-балансирах не было амортизаторов, выступали острые края. Часто на деревянном игровом оборудовании не было краски - в результате некоторые из его составляющих частей прогнили.

При этом из такого оборудования нередко торчали гвозди и другие острые предметы. Конечные участки некоторых детских горок не доходили до поверхности грунта, у их основания были опасные острые элементы фундамента.

В песочницах долго не обновлялся песок, поэтому он зарос травой. У большинства из них не было защитной крышки. Детские игровые площадки часто не имели ограждения.

По итогам проверки прокурор Пуховичского района внес представление в Пуховичский райисполком, в котором потребовал устранить нарушения. Местные власти отремонтировали детское игровое оборудование, покрасили, привели в надлежащее состояние территории площадок, демонтировали игровое оборудование, которое представляло опасность для здоровья детей. К дисциплинарной ответственности привлекли два должностных лица.

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