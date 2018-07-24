2018-07-24T17:26:12+03:00
Происшествия

Белорус погиб на морском аттракционе в Приморском крае

Мужчина катался на водном парашюте, но сорвался с высоты и погиб
Полина СВЕТЛОВА
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Мужчина и женщина упали с высоты 50 метров. Фото: pixabay.comМужчина и женщина упали с высоты 50 метров. Фото: pixabay.com
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В российском селе Андреевка Приморского края в понедельник, 23 июля, произошла трагедия. Там погибли два человека: белорус и его спутница из Приморья, пишет "КП во Владивостоке". Они решили прокатиться на водном парашюте, но, как выяснилось позже, их не зафиксировали к страховочному жилету и подвесной системе.

Когда катер на большой скорости тронулся по водной глади, мужчину и женщину подняло на высоту не меньше 50 метров над водой. Из-за того что пару не зафиксировали, они сорвались с высоты и упали в воду. Оба получили серьезные травмы, спасти их не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предпринимателям, которые оказывали услуги парашютного отдыха, грозит до двух лет лишения свободы.

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