2018-07-25T11:01:39+03:00
Общество

Срок безвизового пребывания в Беларуси продлили до 30 дней

Туристы должны въехать в страну и выехать через Национальный аэропорт
Полина СВЕТЛОВА
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Туристы должны въехать и выехать через Национальный аэропортТуристы должны въехать и выехать через Национальный аэропортФото: Сергей ГАПОН
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Такой указ Александр Лукашенко подписал 24 июля, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси в феврале 2017 года. Министерство спорта и туризма после введения безвизового режима прогнозировало увеличение потока туристов на 20%.

Но изначально срок пребывания ограничивался только пятью днями. Обязательным условием для туристов было прибытие через Национальный аэропорт. Это же условие сохранилось и сейчас, после продления срока.

В сентябре прошлого года замминистра спорта и туризма Михаил Портной рассказывал, что по "безвизу" в Беларусь приехало около 52 тысяч иностранцев. Тогда же чиновник заявил, что обсуждается вопрос о продлении безвизового режима с 5 до 10 дней. Он упомянул, что этот вопрос уже на 90% проработан.

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Для безвизового въезда иностранцам нужно иметь при себе паспорт или документ, который его заменяет, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях не меньше 49 рублей (около 25 долларов) или 1225 рублей (около 610 долларов), если планируете находиться в Беларуси полные 30 дней). Понадобится и действующая в Беларуси медицинская страховка на сумму не меньше 10 тыс. евро.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа обязательное дополнительное требование - наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда.

Что касается граждан Китая, для них новый порядок безвизового въезда будет применяться до 10 августа 2018 года - до вступления в силу двустороннего соглашения о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Иностранцы, которые планируют находиться в Беларуси больше пяти рабочих дней, должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел. При проживании в гостиницах, хостелах, санаториях регистрацию будет проводить администрация этих учреждений во время заселения.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

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