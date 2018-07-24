В Гомельском районе мужчина лег под поезд
СК проводит проверку по данному факту
Фото с сайта cdn.tvc.ru В Гомельском районе мужчина лег под вагон поезда
Изменить размер текста:
Инцидент произошел в понедельник, 23 июля, около девяти часов вечера на станции Зябровка. 58-летний мужчина погиб под колесами дизель-поезда.
Незадолго до трагедии он употреблял спиртное. После этого мужчина пришел на платформу и лег под вагон стоящего поезда "Куток - Гомель", сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Машинисты не заметили лежащего под вагоном человека.
- Основная рассматриваемая версия произошедшего - суицид, - отметил в беседе с belta.by Сергей Казакевич.
Назначен ряд экспертиз.