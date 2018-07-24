Мужчина попал в реанимацию после рыбалки у ЛЭП в Бобруйском районе

24 Июль 19:01 2018-07-25T10:57:02+03:00

Фото с сайта yozas-gubka.livejournal.com В Бобруйском районе мужчина попал в реанимацию после рыбалки у ЛЭП

Изменить размер текста: A A

По информации начальника информационно-аналитического отдела "Белэнерго" Александра Малькова, в понедельник, 23 июля, около шести часов вечера при осуществлении рыбной ловли либо при перемещении под проводами высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Мирадино - Бобруйск Южная №2» в Бобруйском районе получил электротравму гражданин 1971 года рождения. Сейчас он находится в реанимации Бобруйской городской больницы.

Энергоснабжающие организации ГПО «Белэнерго» неоднократно и регулярно через СМИ и всевозможные источники информации предупреждают рыбаков о смертельной опасности рыбной ловли вблизи высоковольтных ЛЭП.

С начала года в Беларуси данный случай попадания рыбака под действие высокого напряжения уже седьмой. Пять из них закончились смертельным исходом.