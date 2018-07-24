Под Жабинкой бесправник попал в аварию, в которой погиб пассажир

24 Июль 19:35 2018-07-25T10:55:21+03:00

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома Под Жабинкой водитель-бесправник попал в ДПТ, в котором погиб пассажир

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В понедельник, 23 июля, около десяти часов вечера в Жабинковском районе произошло ДТП с участием пьяного водителя-бесправника, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 18-летний житель деревни Мыщицы управлял автомобилем «Форд Эскорт» и двигался по автодороге Н-170 «а.г. Ленинский - д. Бусни» в направлении деревни Бусни Жабинковского района.

На первом километре автодороги, на закруглении дороги влево, водитель не выбрал безопасную скорость движения, допустил боковой занос и съехал в правый по ходу движения автомобиля кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.

В результате аварии 30-летний пассажир, житель агрогородка Ленинский, который находился на заднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Водитель с травмами был госпитализирован УЗ «Жабинковская ЦРБ».