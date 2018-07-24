Литовский почтовый самолет аварийно сел в Национальном аэропорту Минск
Пострадавших нет
Почтовый самолет Transaviabaltika совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту МинскФото: Сергей ГАПОН
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Почтовый самолет Transaviabaltika совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минск, пишет belta.by.
Инцидент произошел во вторник, 24 июля, около полдесятого утра.
Аварийная посадка самолета компании Transaviabaltika, почтовый рейс Вильнюс - Минск, была совершена по техническим причинам. Была выполнена эвакуация воздушного судна.
Пострадавших в результате аварийной посадки нет, воздушное судно не повреждено.