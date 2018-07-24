Завуча одной из школ Полоцкого района приговорили к двум годам с отсрочкой за приписку учебных часов

24 Июль 21:26 2018-07-25T10:37:40+03:00

Замдиректора одной из школ Полоцкого района приговорили к 2 годам с отсрочкой за приписку учебных часов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Работая заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также концертмейстером по совместительству в учреждении образования, с 1 сентября 2016 года по 11 декабря 2017-го 43-летняя женщина приписала себе 329,5 учебного часа, внеся в журналы индивидуальных учебных занятий недостоверные сведения о выполнении ею работы концертмейстера.

Как заместитель директора по учебно-воспитательной работе, она эти ложные сведения об отработанном времени подписала и предоставила для утверждения директору учреждения образования. В результате чего незаконно получила зарплату - почти 1,25 тыс. рублей.

Обвиняемая возместила причиненный ущерб по делу в полном объеме с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами. Также смягчающими вину обстоятельствами судом признаны чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении и наличие на иждивении малолетнего ребенка, сообщили belta.by в Верховном суде Беларуси.

Во вторник, 24 июля, суд Полоцкого района и города Полоцка назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 2 года без штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 2 года 6 месяцев. Применена отсрочка исполнения назначенного наказания в виде лишения свободы на год.