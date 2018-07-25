2018-07-25T10:23:51+03:00
Общество

С 1 августа в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума

В среднем на душу населения - 213 рублей 67 копеек
Ирина АВИДОВА
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В Беларуси изменился размер БПМ.В Беларуси изменился размер БПМ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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С 1 августа по 31 октября 2018 года БПМ устанавливается в среднем на душу населения в ценах июня 2018 года в расчете на месяц в размере 213 рублей 67 копеек.

Как сообщает belta.by, для разных категорий БПМ будет следующим:

трудоспособное население - 236 рублей 98 копеек;

пенсионеры - 162 рубля 58 копеек;

студенты - 206 рублей 89 копеек;

дети до 3 лет - 135 рублей 93 копейки;

дети от 3 до 6 лет - 188 рублей 95 копеек;

дети от 6 до 18 лет - 231 рубль 32 копейки.

Напомним, БПМ - сумма денег, необходимая человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. От этой величины зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий и надбавки к ним.

БПМ пересматривают раз в квартал.

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