Цены на мясо птицы выросли на треть. МАРТ заподозрил ценовой сговор

25 Июль 09:07 2018-07-25T09:43:30+03:00

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- В ходе мониторинга ценовой ситуации в июне-июле заметили, что цены на мясо птицы существенно выросли. Причем рост произошел за счет цены производителей. При тех же торговых надбавках производители увеличили цену и отменили скидки, которые раньше предоставлялись. По отдельным торговым объектам цена на мясо птицы выросла до 28%. Таким образом одномоментно себя повели крупнейшие производители птицы, их порядка семи. Остальные, которые не занимают существенной доли на рынке, подтянулись за лидерами и подняли цены примерно на таком же уровне, - рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает belta.by.

Как подчеркивают в МАРТ, объективных факторов для повышения цен от производителей на таком уровне нет.

- Такое единовременное повышение цен без объективных причин имеет все признаки ценового сговора. Поэтому на этой неделе мы издали соответствующий приказ и начали антимонопольное расследование в отношении крупнейших производителей. На текущий момент о наличии факта нарушения говорить не приходится - расследование только началось, - добавил замминистра. Такое расследование согласно закону может длиться до трех месяцев. - Но, понимая социальную ответственность и необходимость скорейшего решения вопроса, постараемся ускорить расследование.

Если будет выявлен факт нарушения, дело отправится в суд. За ценовой сговор полагается административная ответственность. Штраф может составить до 10% годовой выручки от реализации всей птицы.