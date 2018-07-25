Спасатели МЧС сняли пятилетнюю девочку с открытого окна на 9-м этаже

25 Июль 09:52 2018-07-25T10:28:45+03:00

Девочка в медицинской помощи не нуждается, дальше будет разбираться милиция

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24 июля 2018 года в 18.23 спасателям в Гомеле поступило сообщение о том, что в открытом окне на балконе девятого этажа находится ребенок.

Когда к месту прибыли подразделения МЧС, на балконе девятого этажа девятиэтажки в открытом окне стояла девочка.

Один из спасателей поднялся на девятый этаж отвлек ребенка и заставил отойти от окна. Спасатель общался с ребенком через закрытую входную металлическую дверь.

В это время второй спасатель поднялся по пожарной автолестнице и попал в квартиру через окно.

Девочка 2013 года рождения была дома без присмотра взрослых. Как сообщает МЧС, по предварительной информации, мать малолетнего ребенка 1993 года рождения, уходя из дома, попросила присмотреть за дочкой и сыном 2009 года рождения свою старшую сестру. Далее, скорее всего, события развивались следующим образом: сестре понадобилось уйти, старший ребенок решил пойти погулять на улицу - и девочка осталась дома одна.

Девочка в медицинской помощи не нуждается. Дальнейшее разбирательство будут проводить сотрудники милиции.

Напомним, 9 июля в Минске чудом не случилась трагедия. Из окна 7-го этажа выпал пятилетний Рома. Он остался жив благодаря прохожим. Обычным людям, которые просто шли рядом с домом (читать далее).