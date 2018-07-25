Пособие на ребенка до 3-х лет увеличится на 17 рублей

25 Июль 11:05 2018-07-25T11:05:34+03:00

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В Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата работников в июне 2018 года составила 953,7 рубля. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на Национальный статистический комитет. Напомним, мае размер этого показателя был 943,9 рублей, а в сравнении с июнем 2017 года заработная плата выросла на 11,4%.

С 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. В среднем он будет составлять 213,67 рубля. Подробнее читайте далее. Новый БПМ будет действовать до 31 октября 2018 года. От БПМ зависят пенсии - трудовые минимальные, социальные, а также надбавки к ним.

В связи с увеличением БПМ вырастают и единовременные пособия при рождении детей. А также пособия на детей до 3 лет - они вырастут от 17 рублей до 21 рублей 87 копеек.

Пособие на первого ребенка составит 329,04 рубля, на второго и последующих детей — 376,04 рубля.