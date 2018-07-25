2018-07-25T14:18:37+03:00
Общество

58-летний водитель фуры пытался спасти 80-летнего велосипедиста и погиб сам

Он резко затормозил из-за выехавшего на дорогу велосипедиста - груз проломил кабину
Ириан
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Водитель большегруза Scania R420 погиб в деревне Горки Стародорожского района, пытаясь предотвратить наезд на велосипедиста, сообщают belta.by в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 24 июля около 11.40 на 315-м км автодороги Р43 вблизи д. Горки.

- Мужчина ехал за рулем автомашины Scania R420 с полуприцепом. На пересечении с автодорогой Н9660 он экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с велосипедистом, который внезапно выехал со второстепенной дороги, - рассказали в ГАИ. - Перевозимый в полуприцепе груз сместился в кабину. В результате водитель получил серьезные травмы и скончался.

Большегруз вез древесно-стружечные плиты. Водитель фуры - 58-летний житель г. Береза Брестской области был трезвым, как и 80-летний велосипедист.

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