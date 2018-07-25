2018-07-25T14:20:54+03:00
Общество

Как в 90-е: двое мужчин истязали знакомых из-за 50 рублей

Односельчане привязали печника к машине и протащили по лесной дороге - выбивали 50 рублей
Ирина АВИДОВА
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Жуткая история произошла в Мядельском районе: двое мужчин, хозяин дома и квартирант, истязали своих знакомых из-за предполагаемой кражи 50 рублей, об этом belta.by сообщили в УВД Миноблисполкома.

Как сообщил мужчина сотрудникам милиции, двое его знакомых отвезли его в лес, избивали и требовали деньги, ему удалось сбежать.

30-летнего мужчину и его 34-летнего приятеля задержали по месту жительства. Выяснилось, что мужчина, который звонил в милицию, со своим товарищем накануне в доме чинили печку. Вознаграждением за помощь стала выпивка.

- На следующий день хозяин дома с квартирантом стали соображать по поводу очередной дозы спиртного. У них возникла идея, что после вчерашнего застолья должны были оставаться 50 рублей. Найти их не смогли. Было выдвинуто предположение, что деньги взяли вчерашние работники. На машине мужчины отправились на их поиски. Когда нашли, то обоих силой посадили в машину и повезли в лес, - рассказали в УВД. Привезли в лес у деревни Азарки. - Там мужчины стали требовать возвращения денег, периодически бить знакомых. Злоумышленники посчитали, что избиения будет недостаточно и привязали одну из своих жертв отрезанным ремнем безопасности к фаркопу автомобиля. После этого проехали несколько сотен метров по лесной дороге, затем положили его в багажник машины. Второй потерпевший, улучив момент, сбежал. Его товарища сельчане повезли к себе домой для продолжения истязаний. Оттуда он сумел убежать и позвонить в милицию.

Потерпевший был госпитализирован с закрытой ЧМТ, переломами и множественными ссадинами. Возбуждено уголовное дело по ст. 154 УК (истязание).

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