2018-07-25T17:03:54+03:00
Общество

В некоторых районах Беларуси ограничат продажу алкоголя

Пока в качестве эксперимента
Ирина АВИДОВА
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В каких районах проведут будут проводить эксперимент пока не ясно.В каких районах проведут будут проводить эксперимент пока не ясно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Как сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, решение об ограничении продажи алкоголя уже принято на уровне правительства. Решено, что в некоторых районах Беларуси будет полностью запрещена продажа алкогольных напитков в ночное время.

- Вопрос (об ограничении продажи алкоголя. - Ред.) обсуждался на уровне правительства, и принято решение на определенных территориях провести эксперимент с ограничением времени реализации алкогольных напитков, - сказал Артур Карпович на пресс-конференции в среду в Минске, его слова приводит interfax.by.

На основании этого эксперимента сделают выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на уровень его потребления, криминогенную обстановку.

Правда, пока чиновники не говорят, в каких районах будет проводится такой эксперимент.

Напомним, МВД Беларуси не раз предлагало ограничить продажу алкогольных напитков. Также в МВД предлагали увеличить возраст, с которого разрешена покупка алкоголя.

Как сообщает МАРТ, доля продажи алкогольных напитков в розничном товарообороте страны по итогам первого полугодия текущего года сложилась на уровне 9,2%.

Напомним, Александр Лукашенко отмечал, что сам он «не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем».

МВД проводит опрос: не продавать алкоголь после 22.00 или 23.00? В министерстве обращают внимание, что в крупных магазинах товар расставляют так, чтобы покупатель, пришедший за хлебом, проходя мимо прилавка, прихватил еще бутылку пива (читать далее).

В Беларуси будут продавать алкоголь только с 21 года? Врачи и милиция - за, но производители уверены, что одними запретами проблему не решить (читать далее).

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