МВД: «Иностранцы, приехавшие по продленному безвизу, должны будут зарегистрироваться в течение 10 дней»

25 Июль 16:25 2018-07-25T17:40:18+03:00

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В Беларуси увеличили безвиз для туристов, приезжающих к нам через аэропорт «Минск-2». Напомним, раньше без визы иностранцы могли находиться у нас до пяти дней, а вот сейчас - аж до 30 дней.

Изменения также коснутся регистрации иностранцев. Раньше иностранцы должны были зарегистрироваться в органах по гражданству и миграции в течение пяти дней, если собирались оставаться в стране более разрешенного безвизом срока.

- МВД разработало законопроект, согласно которому увеличивается срок пребывания без регистрации до 10 дней. Кроме того, иностранцы, которые проживают в гостиницах, санаториях, агроусадьбах, будут освобождены от регистрации на весь период проживания. Также продолжается работа по регистрации иностранцев через интернет, - рассказал начальник отдела миграции ДГИМ МВД Вадим Заборонок. - Планируется, что законопроект вступит в силу со следующего года, хотим успеть к Европейским играм.

Кстати, в ведомстве говорят, что туристы, которые приехали в Беларусь по пятидневному безвизовому режиму и попали в период вступления в силу закона о продлении срока, могут здесь остаться до 30 дней.

Срок безвизового пребывания в Беларуси продлили до 30 дней. Туристы должны въехать в страну и выехать через Национальный аэропорт (читать далее).

В Беларуси увеличили безвиз для туристовФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А как бы вы развлекали иностранцев, которые приедут в Беларусь по безвизу на 30 дней?

Денис ДУДИНСКИЙ, телеведущий, путешественник:

- Я отправил бы их прежде всего в эко-тур, что-то приключенческое: усадьбы, деревни, озера, леса, палатки, рафтинг, костер, суп из котелка... Не забыв при этом показать Мир и Несвиж и так далее.

Олег РЫЖКОВ, менеджер в сфере культуры:

- Думаю, тут упор будет на медицинском и косметологическом туризме. А культурная и другие программы пойдут как сопутствующие. В летний период еще возможен активный отдых типа велоэкскурсий по стране с ночевками и гастропрограммой. Но это не совсем для наших условий - не хватает инфраструктуры.

Сергей ДЕМЬЯНОВ, преподаватель кафедры туризма Полесского госуниверситета:

- Этот безвиз должен дать толчок развитию региональных и локальных туристических центров. Я отправил бы туристов в кругосветку по малым городам Беларуси - Несвиж, Слуцк, Туров, Пинск, Ружаны, Слоним, Волковыск, Новогрудок. С заездом в Дудутки, Мотоль и Коробчицы. Мне кажется, надо продвигать ностальгические, гастрономические и экологические туры, краеведческие экскурсии, фестивали и событийные мероприятия, связанные с историей, традициями и культурой регионов Беларуси, тематические анимационные программы и исторические реконструкции.

Елена АГАФОНОВА, психолог:

- Покажу в первую очередь духовные святыни: Жировичский мужской монастырь, Свято-Елисаветинский и Спасо-Евфросиниевский женские монастыри. Затем были бы экскурсии по достопримечательностям столицы и областных городов, в замки Несвижа и Мира, на Браславские озера. И самое главное, я познакомила бы гостя с моим родным и любимым Бобруйском, который до сих пор пропитан еврейским колоритом.

Юлия УСОВИЧ, экономист:

- Когда к нам приезжали гости из Америки, мы в основном гуляли по центру Минска, больше всего по набережной на Немиге. Ходили в зоопарк, крупные торговые центры типа «Столицы», посетили Музей истории Великой Отечественной войны.

Олег ЧЕРНОВЕЦ, сотрудник компании по сборке мебели:

- Я свозил бы гостей в комплекс «Дудутки»: там и покормят вкусно, и с белорусским бытом познакомят, и от Минска это не очень далеко. Еще пригласил бы в кафе или ресторан белорусской кухни, чтобы угостить драниками.

Зоя ТРИДЕНСКАЯ, бухгалтер:

- Обязательно сводила бы в Большой театр и в парк Горького. В сезон цветения можно посетить Ботанический сад. Конечно же, провела бы по Троицкому предместью - там вечером красиво.

Анна КОРОЛЕВИЧ, учитель из Гомеля:

- К нам приезжали гости из Испании. Водили их по музеям, паркам, но оживились они, лишь увидев деревянные дома в частном секторе. Так что свозили в деревню - это было для них ярким впечатлением.

Георгий КАРПЕНКО, пенсионер из Ельского района:

- Думаю, иностранцев можно удивить отселенной после Чернобыля зоной и нашей Припятью, которая течет на Полесье, где много животных и птиц.