2018-07-25T17:46:39+03:00
Происшествия

Задержан директор Брестского электролампового завода

Его подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей.
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Директор брестской «лампочки» задержан. Фото: Вечерний Брест, vb.byДиректор брестской «лампочки» задержан. Фото: Вечерний Брест, vb.by
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Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

- Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Брестский электроламповый завод» и иных лиц. Руководитель предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности, - комментируют в СК.

По информации газеты «Вечерний Брест», обязанности директора завода исполняет представитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Она на днях прибыла на завод, который последние несколько лет входит в структуру холдинга как отдельная бизнес-единица.

Брестский электроламповый завод - единственное в стране предприятие, которое выпускает электроламповую продукцию. Это не только привычные в быту лампы накаливания, но и автомобильные, железнодорожные, светофорные лампы, приборы для освещения на водоемах и шахтах и так далее. Производство претерпивает модернизацию, чтобы наладить выпуск энергоэффективных филаментных и линейных светодиодных ламп.

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