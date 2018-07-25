На «Автозаводской» на рельсы спрыгнул человек
Работа метрополитена уже восстановлена
Фото из архива КП На станции метро «Автозаводская» на рельсы спрыгнул человек
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В среду, 25 июля, в 17.18 на первый главный путь станции метро "Автозаводская" спрыгнул пассажир, сообщается в Twitter-аккаунте Минского метрополитена.
С контактного рельса было снято напряжение.
Гражданина задержали сотрудники службы безопасности метрополитена.
В данный момент метрополитен работает в штатном режиме.